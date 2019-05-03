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Украинский телеканал начал трансляцию в Турции

Украинский телеканал начал трансляцию в Турции
12:16 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Телеканал иновещания UATV начал трансляцию в сети турецкого оператора Türksat.

В кабельной и спутниковой сети турецкого оператора Türksat. начал трансляцию украинский телеканал иновещания UATV, входящий в состав Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПИУ), сообщил телеканал на сайте.

"Телеканал иновещания Украины UATV теперь доступен зрителям и абонентам спутниковых и кабельных платформ компании Türksat", - говорится в сообщении.

"Учитывая устойчивые международные принципы UATV, я убежден, что новостной контент телеканала, который предлагается на пяти языках, а также различные программы об истории, культуре, искусстве и науке Украины, будут интересны не только украинцам, живущим здесь или посещающим нашу страну, но и гражданам Турции. Уверен, что ретрансляция UATV на платформах Türksat будет играть важную роль в дальнейшем развитии отношений между нашими странами", - заявил генеральный директор Türksat Дженк Шеен, который цитируется в сообщении.

Türksat - одна из ведущих компаний региона, предоставляет услуги телефонии, передачи данных, интернета, телевидения и радиовещания с помощью спутниковой связи на территории Европы и Азии.

Как сообщалось, запуск МПИУ состоялся 1 октября 2015 года.

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МПИУ сформирована на базе государственных телерадиокомпаний "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание", "Банковское телевидение" (БТБ), государственного информационного агентства "Укринформ".

В рамках МПИУ, вместо спутникового телеканала "УТР", в эфире запущен телеканал UATV. Он вещает на украинском, русском, английском языках с трех спутников - Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19, а также в сети интернет на собственном канале в YouTube.

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Турция, Телеканал, UATV, Украинский телеканал, Türksat.
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