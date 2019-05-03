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"Ukraine NOW": в Швеции представили украинский бренд

"Ukraine NOW": в Швеции представили украинский бренд
13:39 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: www.auc.org.ua

Новости Украины: Представители от министерства приняли участие в международной конференции в Стокгольме и рассказали о бренде Украины и о брендировании во время конфликтов.

Как сообщается на сайте Министерства информационной политики Украины, 2 и 3 мая в Швеции проходит конференция "Публичная дипломатия во времена конфликтов". В процессе обсуждения украинская сторона представила свой уникальный бренд "Ukraine NOW".

Госсекретарь МИП Артем Биденко взял на себя миссию презентации украинского бренда, рассказав при этом о сложностях создания и продвижения национальной идеи во время стольких вызовов в непростое для страны время. "Украина встала перед сложным вызовом: в рамках публичной дипломатии коммуницировать ситуацию войны с Россией, сильную армию, которая защищает Европу от агрессора. И одновременно - показать безопасную страну, где идут реформы, где права человека являются самой высокой ценностью. Сегодня Правительство успешно реализует данные коммуникационные платформы", - заявил Артем Биденко в своем докладе.

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Кроме этого участники конференции обсудили, каким образом социальные, этнические и военные конфликты влияют на создание бренда в стране, на успешность публичной дипломатии и коммуникации с коллегами из других стран. Также отдельным вопросом стало влияние данных аспектов на местные СМИ.

Ранее бренд "Ukraine NOW" был поддержан Правительством еще год назад. Его разработкой занималась одно из украинских агентств в сотрудничестве с Комиссией по вопросам популяризации Украины при Министерстве информационной политики.

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Украина, Швеция, Стокгольм, Конференция, Бренд, Имя, Участие, Информация, МИП, Секретарь.
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