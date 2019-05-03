Климкин поддержал идею альтернативы акции "Бессмертный полк"

Новости Украины: Климкин поддержал идею альтернативного шествия на 9 мая.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал идею писателя и сценариста Андрея Куркова провести 9 мая шествие с портретами погибших на Донбассе украинских военных, и предложил провести шествие с портретами украинцев, ставших жертвами сталинских репрессий, как альтернативу акции "Бессмертный полк".

"Телеканал "Интер"… зовет телезрителей принять 9 мая участие в российской акции "Бессмертный полк", на которую деньги выделяет правительство РФ. В Киеве… А может надо пройтись по городам Украины не с портретами погибших за страну, которой больше нет, а с портретами погибших за Украину на Донбассе, с портретами пропавших без вести там же и в Крыму, с портретами похищенных и спрятанных в тюрьмах РФ украинских граждан?", - говорится в публикации А.Куркова в соцсети Facebook.

П.Климкин разместил эту публикацию на своей странице в Facebook и добавил: "Хорошая идея, полностью поддерживаю". "Предлагаю тогда выйти на улицы также с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий. Это будет адекватный ответ, для полноты картины в человеческом и историческом измерении", - написал министр.