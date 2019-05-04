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Украина работает над созданием воздушной платформы для крылатой ракеты "Нептун"

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Украина работает над созданием воздушной платформы для крылатой ракеты "Нептун"
01:16 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Степан Полторак: Перспективой является, создание воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты "Нептун"

Одесский авиационный завод работает над перспективной программой - созданием воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты "Нептун".

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время рабочего визита на Одесский авиационной завод ГК "Укроборонпром", сообщает сайт Минобороны.

Полторак отметил, что одной из перспективных программ, "над которой мы сегодня работаем, является создание воздушной платформы для использования корабельной крылатой ракеты "Нептун".

Среди других приоритетов предприятия, по словам министра, "модернизация, ремонт самолетов Л-39, что дает возможность более качественно готовить наших будущих летчиков и тех военнослужащих, которые приходят на переподготовку, а также значительно минимизировать расходы на подготовку летного состава Вооруженных Сил".

А также модернизация разведывательного самолета Су-24МР, что позволит четко осуществлять управление Воздушных сил в ходе ведения боевых действий, повысит их эффективность, и позволит получать информацию для принятия решения руководителем ведения боевых действий в онлайн-режиме.

Степан Полторак: "Мы выходим на новый этап модернизации самолетов"

Полторак также сообщил, что на этот год в рамках государственного оборонного заказа Министерством обороны предусмотрен финансовый ресурс для Одесского авиазавода около 300 млн грн. "После того, что я увидел, думаю, что финансирование и заказы будут увеличены, потому что я вижу реальную работу и реальный результат", - отметил министр.

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Проект, Ракета, Платформа, Нептун, Степан Полторак.
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