ПЦУ призывает не приносить пластиковые цветы на кладбище

Новости Украины: ПЦУ призвала отказаться от штучных, пластиковых цветов на кладбищах.

Православная церковь Украины накануне поминальных дней призвала украинцев не приносить на кладбище экологически вредные пластиковые цветы.

Об этом говорится в сообщении ПЦУ в Facebook .

"Церковь призывает отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбищах, поскольку они не имеют ничего общего с христианской верой и не помогают почившему в достижении Царства Небесного. Душам наших умерших близких не нужны материальные награды. Лучшим проявлением памяти и любви к родным будут ваши открытые сердца и искренняя молитва за упокой души ", - подчеркнули в ПЦУ.

Церковь отмечает, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей, поскольку после сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет.