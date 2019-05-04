Ученые приглашают украинцев выйти на Марш за науку

Новости Украины: В Киеве проведут Марш за науку и приглашают всех желающих.

В Киеве, в субботу, 4 мая, пройдет Марш за науку. Организаторы акции стремятся привлечь внимание общества к важности науки и приглашают украинцев присоединиться.

Об этом сообщается на страницесобытия в сети Фейсбук.

"Мы выйдем напомнить всем, что Украина - не банановая республика! У нас есть умные люди, ученые, разработчики и научная школа мирового уровня. И их реформа больше не может ждать! Уже несколько лет подряд украинские ученые ждут от правительства полноценного запуска Национального Фонда Исследований. НФИ - учреждение нового типа, которое будет давать деньги настоящим ученым и лучшим лабораториям через прозрачный конкурс под контролем топовых украинских ученых. Пять лет подряд после Майдана украинские ученые обращают внимание на размах псевдонауки в Украине, плагиат и псевдонауку в диссертациях людей, которые занимают высокие должности в государственном аппарате", - говорится в сообщении. Ученые отмечают, что уничтожение украинской науки - угроза экономике, имиджу и национальной безопасности Украины. "Поэтому мы спрашиваем правительство и прогрессивную часть общества: "Что будет экспортировать Украина - ракетные двигатели или семечки? Чем мы будем защищаться от российских боевых ударных беспилотников - боевыми роботами или пулеметом Дегтярева? Чем будет гордиться Украина будущего - лунной космической станцией или самым большим вареником в мире?» - спрашивают организаторы.

Во время акции также пройдет перформанс - торжественный запуск в космос самого большого вареника в мире.

"Все, кто хочет жить в прекрасной космической Украине будущего, одевайте свои халаты, костюмы и шапочки из фольги и присоединяйтесь к нам 4 мая в парке Шевченко", - отметили организаторы.