ГСЧС Украины в Международный день пожарных почитают память коллег

Новости Украины: В мире 4 мая отмечают Международный день пожарных, спасатели-огнеборцы вспоминают погибших в огне коллег.

Сегодня, 4 мая - в день памяти святого Флориана Лорхского, которого считают покровителем пожарных, в мире отмечается Международный день пожарных (IFFD).

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В память о трагической гибели пятерых австралийских пожарных во время масштабного лесного пожара в 1998 году, люди отдают дань памяти пожарных, не вернувшихся со службы, и демонстрируют свою благодарность и уважение тем, кто выбрал такую опасную профессию.

"В пожарной службе мы боремся вместе против одного общего врага - огня - независимо от того, из какой страны мы родом, какую форму носим или на каком языке говорим", - именно это послание Джей-Джея Эдмондсона - пожарного-волонтера побудило общественность в 1999 году учредить международный профессиональный праздник пожарных.

В этот день украинские спасатели присоединяются к почтению памяти погибших коллег и желают пожарным со всего мира всегда возвращаться с боевых дежурств в свои семьи целыми и невредимыми.

При необходимости ГСЧС всегда готова отправиться на помощь коллегам из других стран в борьбе с огненной стихией. Подтверждением этому - спасательные операции последних лет в Государстве Израиль в 2016-м, а также в Республике Черногория и в Грузии в 2017 году, где бушевали масштабные лесные пожары.

Что касается Украины, то с начала года пожарные боролись с более чем 36 тысяч пожаров. При этом было спасено более 800 человек.

В ночь на 3 мая в поселке Отыния Коломыйского района (Ивано-Франковская обл.) произошло ДТП с участием бензовоза, который перевозил 38 тонн горюче-смазочных материалов.