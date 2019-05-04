Причины две: глава Нацсовета по телерадиовещанию уходит в отставку

Новости Украины: Глава Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко по двумя причинам подал в отставку за два месяца до истечения полномочий.

Председатель Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Об этом Артеменко сообщил в своем заявлении, обнародованном на сайте Нацсовета.

Он назвал две причины - усталость от постоянного стресса и предложение другой работы.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета, истекает в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности. Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - сообщил Артеменко.

Ранее сообщалось группа депутатов предлагает ускорить начало отбора новых членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет), чтобы в период ухода нынешних этот государственный регулятор сохранил кворум и возможность принимать решения.