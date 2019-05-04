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Порошенко указом уволил главу Нацсовета по телерадиовещанию Артеменко

Порошенко указом уволил главу Нацсовета по телерадиовещанию Артеменко
13:29 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко уволил Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по теле- и радиовещанию.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующий указ президента №186/2019 от 4 мая 2019 года обнародован в субботу на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: уволить Артеменко Юрия Анатольевича с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в документе.

Ранее в этот день на сайте Нацсовета появилось заявление Ю.Артеменко, в котором он сообщил о решении подать в отставку и уйти с должности.

По его словам, причины такого решения две. "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - сообщил Ю.Артеменко.

Юрий Артеменко был назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания указом президента Украины от 7 июля 2014 года. Вскоре он был избран председателем Нацсовета.

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Нацсовет, Петр Порошенко, Юрий Артеменко.
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