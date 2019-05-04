Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная

Новости Украины: Вятрович призывает не проводить инаугурацию 19 мая.

По мнению руководителя Украинского Института Национальной Памяти Владимира Вятровича, дата инаугурации 19 мая крайне неудачна, потому что приходится на День памяти жертв политических репрессий.

Об этом глава УИНП написал в Facebook.

Так он прокомментировал предложения, прозвучавшие на сегодняшней встрече новоизбранного президента Владимира Зеленского с председателями парламентских фракций.

"Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. Это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - написал Вятрович.

Как сообщалось, перед встречей в Верховной Раде Владимир Зеленский сказал, что предложит назначить инаугурации на 19 мая.

Вятрович призвал в этот день почтить память жертв репрессий.