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Вопросы остались без ответов: Подробности встречи нардепов с Зеленским

Вопросы остались без ответов: Подробности встречи нардепов с Зеленским
18:20 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский не стал отвечать прямо на вопросы о будущем Верховной Рады нынешнего созыва на встрече с руководством парламента и представителями фракций, сообщил сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь.

"Были вопросы от депутатов. Больше всего интересовало большинство фракций - это вопрос роспуска (парламента - Ред.), будет ли изменена избирательная система, есть ли желание у президента и готовность дать возможность парламенту поработать: принят законы об импичменте, об отмене депутатской неприкосновенности, о временных следственных комиссиях", - сказал В.Бондарь журналистам после встречи в парламенте в субботу.

"Увидели, что прямого ответа нет от Зеленского. Он тоже пытается нащупать, как себя будет вести Рада", - сказал депутат.

В свою очередь народный депутат из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко подтвердил, что на встрече с В.Зеленским также поднимался вопрос о том, какова позиция новоизбранного президента относительно необходимости изменения избирательного законодательства. "Но решили, что этот вопрос пока преждевременный", - указал парламентарий.

Встреча Зеленского с руководителями фракций Верховной Рады: Кто пришел

А.Геращенко сообщил, что первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко как участник Минской контактной группы озвучила для В.Зеленского информацию по минскому процессу.

В субботу В.Зеленский приехал в Верховную Раду, где встретился с представителями фракций.

Очередные парламентские выборы должны пройти в октябре нынешнего года.

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Верховная Рада, Владимир Зеленский, Виктор Бондарь, Антон Геращенко.
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