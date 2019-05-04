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Встреча Зеленского с руководителями фракций Верховной Рады: Кто пришел

Встреча Зеленского с руководителями фракций Верховной Рады: Кто пришел
17:11 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду.

На встрече руководителей фракций Верховной Рады с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским не присутствуют главы фракций большинства "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и "Народного фронта" Максим Бурбак, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Левус.

Как рассказал А.Левус агентству "Интерфакс-Украина" возле здания парламента в субботу, на встрече с В.Зеленским присутствует руководство Верховной Рады: спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид.

По его словам, фракцию БПП на встрече представляет народный депутат Александр Черненко, "Народный фронт" – первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко,

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Также на встрече присутствуют глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк, глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виктор Бондарь. Фракцию "Батькивщина" представляет парламентарий Иван Крулько.

А.Левус также отметил, что на консультациях лидеров фракций и В.Зеленского не было действующего президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

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Верховная Рада, Ирина Геращенко, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Оксана Сыроид.
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