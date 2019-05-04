Кириленко: Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов

Новости Украины: Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов.

"Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов", - написал В.Кириленко в аккаунте в Твиттере в субботу.

При этом он отметил, что "все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное – так российская агрессия или "гражданский конфликт"?

"Избежать ответов уже не удастся", - написал В.Кириленко.

Інавгурація 19 травня означає, що Зеленський хоче дострокових виборів. Навіть якщо і так, все одно доведеться в інавгураційній промові говорити про стратегію: про НАТО, деколонізацію і головне - так російська агресія чи «гражданский конфликт»? Уникнути відповідей вже не вдасться — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 мая 2019 г.

Ранее в субботу В.Зеленский прибыл в Верховную Раду на встречу с руководителями парламентских фракций и сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.