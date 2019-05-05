Во Львове прошел велопробег "Батяры на велосипедах"

Новости Украины: Ко дню Львова, в городе прошёл ретропарад "Батяры на велосипедах".

Батяры на велосипедах выехали на велопробег по центральным улицам Львова. Последователи субкультуры, которая царила здесь в начале ХХ века, приурочили свое мероприятие к 763-летию родного города.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Участники велопарада начали собираться в центре задолго до его начала. И уже здесь было достаточно желающих полюбоваться старинными двухколесными велосипедами и стилизованными элегантными костюмами "хулиганов", которые отражают романтическую предвоенную эпоху Львова.

Впоследствии "батяры" живописной колонной отправились в велопробег по центральным улицам. Для их безопасности по маршруту ситуативно перекрывали движение транспорта.

Как отметили организаторы, такой велопробег проходит в городе Льва уже шестой год подряд и собирает все больше участников и зрителей. После пробега батяры на велосипедах угостились чаем в вилле "Юлиетка". А в Центральном парке города победителям вручили награды. В субботу Президент Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили горожан с Днем города.