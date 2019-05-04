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На благотворительном вечере в США Кличко продал экскурсию по Киеву

На благотворительном вечере в США Кличко продал экскурсию по Киеву
23:42 Сб, 4 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: В США Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву- за 50 тысяч долларов

Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, устроенном Всемирным боксерским советом (WBC), продал лот - экскурсию по Киеву- за 50 тысяч долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте Кличко.

Деньги WBC традиционно собирала на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире. Мероприятие "Ночь чемпионов" состоялось в Лас-Вегасе (США). В нем, в частности, приняли участие легенды мирового бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.

"Те, кто достиг успеха в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов, - отметил Кличко. - И, поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию и еще раз сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия по нашему замечательному городу "ушла" за 50 000 долларов", - сказал после благотворительного мероприятия Виталий Кличко.

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В вечере принял участие и американский музыкант мексиканского происхождения Карлос Сантана, помогающий WBC в благотворительных акциях. Ему Всемирный боксерский совет вручил символический пояс чемпиона - как музыканту-виртуозу и выдающейся личности.

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Виталий Кличко, Киев, США, Мэр, Экскурсия, Лот.
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