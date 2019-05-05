Порошенко поздравил главу УГКЦ Святослава Шевчука с днем рождения

Новости Украины: Президент Петр Порошенко поздравил главу Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука с днем рождения.

Действующий президент Украины Петр Порошенко поздравил главу Украинская греко-католической церкви Святослава Шевчука с днем рождения, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

Порошенко поблагодарил главу УГКЦ за активную позицию в вопросах духовного возрождения Украины и межконфессионального согласия, борьбы за победу над агрессором и за мир на украинской земле.

Президент также пожелал предстоятелю Церкви крепкого здоровья, душевной радости и добра.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы стали настоящим духовным лидером, достойно несете бремя ответственности за Церковь и судьбу нашего народа. Спасибо за активную позицию в вопросах духовного возрождения Украины и межконфессионального согласия, борьбы за победу над агрессором и за мир на украинской земле. Желаю Вам крепкого здоровья, душевной радости и добра" – говорится в сообщении, на официальном сайте администрации президента Украины в воскресенье утром.

Как сообщалось, в воскресенье, 5 мая, главе УГКЦ исполнилось 49 лет.