Епифаний поздравил главу УГКЦ с днем рождения

Новости Украины: Митрополит Епифаний поздравил архиепископа Святослава с Днем рождения, поблагодарив его за поддержку дружеских взаимоотношений между ПЦУ и УГКЦ.

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний поздравил главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука) с Днем рождения и поблагодарил его за поддержку дружеских взаимоотношений между Церквами.

"Ваше Блаженство! Блаженнейший Святослав (Шевчук), сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Дело служения Богу чрезвычайно ответственно, и Вы по достоинству работаете, осуществляя возложенные на Вас высокие обязанности главы Украинской греко-католической церкви", - говорится в поздравлении, опубликованном на странице митрополита Епифания в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Предстоятель ПЦУ поблагодарил главу УГКЦ за поддержку дружеских взаимоотношений между обеими Церквями и за непоколебимую патриотическую позицию.

"Надеюсь, что наши отношения и в дальнейшем будут оставаться такими же добрыми и благотворными. Пусть Всемилостивый Господь одарит Вас крепким здоровьем, долголетием, духовной радостью и неисчерпаемой воодушевлением", - написал митрополит Епифаний.

Глава Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) 5 мая празднует день рождения. Главе УГКЦ исполняется 49 лет.