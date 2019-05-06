Приметы и обряды на 6 мая – День Егория Вешнего

Новости Украины: Ежегодно 6 мая христиане всего мира вспоминают святого Юрия или Георгия Победоносца.

Егорий и Юрий - имена, разницы которых наши предки не признавали. На Руси отмечалось два Егория: один холодный - 9 декабря, а другой голодный - 6 мая. И действительно, в это время пояса приходилось потуже затягивать. Зимние запасы кончались, а ранней весной пополнить их было нечем. Но так как Егорий считался покровителем домашней скотины, к этому дню приурочивали первый выгон скота в поле, на весеннюю траву. Воспринимался он как большой праздник и обставлялся различными обрядами, приговорами и песнями.

Сначала, по старому обычаю, на 6 мая делали "соченое молоко" - чтобы узнать, здоров ли скот. Для этого сметали по закромам конопляное и льняное семя, перемешивали, толкли в ступе и разводили водой. Животные, пившие это "молоко", считались больными и в общее стадо не брались. Остальных, наголодавшихся за зиму, но вполне здоровых, ребята-подпаски сгоняли со всех дворов в огромное стадо и отправлялись с ним на пастбище. Провожали их всей деревней, а скотину стегали вербой, оставленной от вербной недели, и кричали: "Верба из-за моря, дай, верба, здоровья! Верба, хлест - бей до слез! Бери хворостинку, выгоняй скотинку!"

6 мая выгон проходил, как правило, на утренней зорьке. Ведь Юрьева роса, по уверениям людей сведущих, помогала животным стать на удивление тучными и здоровыми. В некоторых областях России к хвосту первой в стаде коровы привязывали зеленую ветку: сметая с травы ночную росу, она как бы обеспечивала идущим вслед за ней богатый удой.

По старинному обычаю пастухов окатывали колодезной водой, "чтоб во все лето не дремали", а потом угощали их мирской яичницей. По вечерам в деревнях для "коровьих поводырей" устраивался настоящий праздник: накрывались столы, разыгрывались хороводы, пелись обрядовые песни, которые всегда оканчивались припевами о сохранении стад.

Но как бы ни был важен первый выгон скотины на пастбище, большинство примет, связанных с 6 мая, все же обращены к предстоящему лету и будущему урожаю: "Коли весенний Егорий с кормом, то осенний Никола (19 декабря) будет с мостом", то есть зима установится, будет хороший санный путь; "Коли на Егорьев день лист в полушку, на Ильин день клади хлеб в кадушку", "Сей рассаду на Егория, будет щей вдоволь", "На Юрья снег - урожай на гречу, на Юрья дождь - в грече недород", "На Юрья роса - будут добрые проса".

Впрочем, Юрьева роса ценилась и за иные качества. Раньше, например, выходили в Егорьев день крестьяне на засеянные поля служить молебен с водосвящением, окропляя нивы святой водой. После этого мужчины и женщины катались по полю, чтобы стать сильными и здоровыми, как "Юрьева роса": "Юрьева роса - от сглазу, от семи недугов".

И еще одно любопытное предание связано в народном календаре с Юрьевым днем. В незапамятные времена крестьяне начинали производить торговые сделки и, по старому обычаю, нанимались в работники "с весеннего Юрия по Семен день или по Покров". Почему, спросите вы, именно этот временной отрезок выбирали? А дело в том, что жило в народе предание, будто есть в Лукоморье люди, которые 9 декабря умирают, а 6 мая оживают. Перед смертью они сносят свои товары в определенное место, где зимою соседи могли их брать за известную цену и без всякого обмана. С обманщиками и бессовестными покупателями рассчитывались весною, расправляясь с ними нещадно. Звались эти удивительные люди торговым народом, а как они точный учет покупок вели - никому неведомо.

В этот день была распространена традиция устраивать гуляния на улицах. Говорили, что в этот день наступает весна. Именно 6 мая считалось днем, когда пастухи, наконец, выгоняли стадо овец в поле. Говорили, что утренняя роса обладает целебной силой именно на Егория. Если ее собрать, то можно использовать целительную влагу для лечения болезней и снятия сглаза. Однако такую росу можно собрать только до восхода солнца.

В этот день ждали прилета ласточек, потому что они возвращались из теплых краев именно в это время. Также в этот день появлялись майские жуки.

В православной церкви 6 мая почитали память святого Егория и считали его покровителем полей. Именно поэтому, в этот день проводили большое количество обрядов для хорошего урожая в будущем. Священники также освящали поля водой и произносили молитву. Говорили: "Сей рассаду на Егория – будет овощей довольно".

Выгон скота 6 мая для крестьян был большим праздником. Животных подгоняли вербными веточками, которые были специально для этого заготовлены в вербное воскресенье. Также в поле ставили стол, на него – икону. После этого совершали молебен. Пастухов принято было кормить яичницей, одарять холстом, деньгами, чтобы они не спали и охраняли стадо.

Егорий также известен как Георгий Победоносец. Его считали покровителем полей и земных плодов, а потому и была распространена традиция освящать поля. Считалось, что Георгий защищает домашний скот, и крестьяне старались именно в день 6 мая помолиться святому, чтобы попросить его уберечь лошадей, коров, овец от болезней и мора. Существовала даже особая молитва, которая называлась скотопасом.

В народе говорили, что заботу о скоте следует доверить Егорию, который заключал договор с лешим, и последний не прикасался к домашним животным. Но существовали особые условия этого соглашения – например, нужно было принести лешему молока. Также была распространена традиция, согласно которой пастух произносил специальный заговор и бросал в лес замок, запертый на ключ. Лешему необходимо было этот замок поднять и отпереть или оставить прежним – так он подтверждал или опровергал продление договора.

Святого Георгия часто воспринимали как хозяина всех лесных зверей. Верили, что именно Георгий разъезжает по селам на белом коне и дает приказы лесным животным. Кроме того, Георгия считали покровителем невест, и девицы молились ему о послании хороших женихов. Водили хороводы, но посиделки в это время уже не проводились. В некоторых селах могли проводить обряды, связанные с лошадьми, замечать приметы. Коней мыли, купали, кормили специальными печеньями в форме креста, выпеченными на Крещение.

Народные приметы

Теплая погода на Егория – скоро лето наступит

Нельзя ничего вязать 6 мая и даже просто держать в руках изделия из шерсти – волки всех овец в стаде перегрызут

Нельзя кричать и ругаться в этот день – может убить грозой Сильный дождь на Егория – травы много вырастет

Растущая луна, сильные ветер, который гонит тучи на пасмурном небе – такая погода сохранится еще достаточно долго

Комары 6 мая в стаи сбиваются – жди потепления в ближайшее время

Выступила роса на Егория – будет хороший урожай проса. Если идет снег или град, на деревьях заметен иней – гречка уродится. Дождь предвещает, напротив, неурожай гречихи, но отличный рост хлеба

Сильно разлились реки на Егория – примета к тому, что трава будет на Николин день (22 мая)

Ясное, безветренное утро – ранние посевы будут удачными, и можно будет собрать богатый урожай. Если погода изначально была плохой, но в течение дня улучшилась – удачными будут поздние посевы

Ночь с 6 на 7 мая очень теплая – хлеб успеет созреть до первых морозов

Дует южный ветер – будет богатый урожай. Северный ветер 6 мая предвещает ранние заморозки осенью

Крупный лист на березе – год будет урожайным

На ночь вывешивали влажное полотенце. Если утром оно высохнет – урожай огурцов будет богатым.