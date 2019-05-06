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Наев поздравил военнослужащих ВСУ с Днем пехоты

Наев поздравил военнослужащих ВСУ с Днем пехоты
09:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины: В Украине сегодня впервые отмечается День пехоты.

Механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части составляют основу Сухопутных войск, выполняют задачи относительно удержания занятых районов, рубежей и позиций, отражению ударов и прорыва обороны противника, захвата важных районов, рубежей и объектов.

Вместе с тем, механизированные соединения наряду с танковыми используются для окружения и разгрома противника, преследования и выполнения других задач.

Сейчас украинские пехотинцы как самый многочисленный род и основа боевого потенциала Сухопутных войск ВСУ несут наибольшую нагрузку и играют решающую роль во время выполнения задач операции Объединенных сил.

С праздником пехотинцев поздравил командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев. 

"Мои боевые побратимы! Воины - пехотинцы! Сегодня мы с Вами впервые отмечаем День пехоты, установленный Указом Президента Украины в апреле этого года. В этот день мы выражаем глубокое уважение и почтение всем воинам механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений и соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Именно на Ваши плечи лег основной груз борьбы за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Многочисленные примеры мужества и героизма, проявленные Вами в боях на востоке страны, уже стали образцом верности и служения Родине", - говорится в поздравлении Наева.

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Праздник установлен указом Президента Украины от 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также создание современных военных традиций.

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ВСУ, Сергей Наев, ООС, День пехоты.
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