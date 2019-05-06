Порошенко и Гройсман поздравили пехотинцев ВСУ с профессиональным праздником

Новости Украины: Руководство Украины поздравило пехотинцев с Днем пехоты.

Лидеры Украины поздравили воинов-пехотинцев с профессиональным праздником.

"Сегодня мы впервые на государственном уровне приветствуем … украинских пехотинцев. Именно они составляют основу боевой мощи Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и являются славой украинской армии. Именно они, закаленные в боях с российским агрессором, ежедневно демонстрируют устойчивость, непобедимый характер, отвагу и мужество, доказывая, что нет такой силы, которая может преодолеть их волю к победе", - говорится в поздравлении президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, благодаря самоотверженной службе военнослужащих-пехотинцев механизированные, мотопехотные и горно-штурмовые воинские части и подразделения стали мощной силой, сочетающей профессионализм, высокий моральный дух личного состава, современное вооружение и технику.

П.Порошенко выразил уверенность, что готовность пехоты к немедленному исполнению задач, направленных на защиту независимости и территориальной целостности Украины, и в дальнейшем будет оставаться "мощным гарантом обороноспособности нашего государства".

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что вместе с общим реформированием Вооруженных сил в пехотных подразделениях также проводится модернизация.

"Наша стратегическая цель - членство в НАТО, следовательно, мы упорно работаем над приведением стандартов украинского войска в соответствие со стандартами Альянса. Украинская армия уже входит в число сильнейших армий Европы и мира, и мы должны продолжить движение в этом направлении. Сфера безопасности и обороны является, безусловно, приоритетной для правительства, ведь речь идет о самом существовании нашего государства", - сказано в поздравлении главы правительства.

Министр обороны Степан Полторак на своей странице в Фейсбуке указал, что украинская пехота "героически, достойно, мужественно и решительно выполняет сложные боевые задачи" в составе Операции объединенных сил.