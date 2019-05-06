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В Украине рассматривается проект внедрения 5G

В Украине рассматривается проект внедрения 5G
11:56 Сегодня Телеграф Фото: 24tv.ua

Новости Украины: В Министерстве инфраструктуры планируют реализовать проект по внедрению нового формата связи 5G и обсудили перспективы его развития.

Как сообщается на сайте ведомства, на днях Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел встречу с партнерами относительно пилотного проекта по внедрению нового поколения мобильной связи.

Во встрече приняли участие глава Нацкомиссии по государственному регулированию в области связи и информатизации Александр Животовский, директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Фарыд Сафаров и И. о. Гендиректора госпредприятия "Отраслевый центр цифровизации и кибербезопасности" Александр Озерян. Во время обсуждения поднимались темы относительно внедрения 5G в Украине, перспективах нового поколения связи и условия сотрудничества для воплощения в жизнь пилотного проекта при поддержке ведомства.

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Инициативу Министерства поддержало руководство НКРСИ, подчеркнув свою готовность к предоставлению необходимой помощи в реализации идеи. Министр в ответ поблагодарил главу Нацкомиссии и подчеркнул важность сотрудничества в рамках данной инициативы, в результате чего удалось получить разрешение на проведение пилотной версии. Тестирование 5G в стране в таком формате поможет определить эффективность использования данной технологии связи. Также во время встречи стороны обсудили дальнейшие моменты внедрения проекта в Украине и выделение возможных радиочастотных ресурсов.

Ранее стало известно, что в ведомстве планируют выставить на торги лицензии на частоты 5G уже в следующем году. Об этом заявил Владимир Омелян журналистам.

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Украина, Проект, Инфраструктура, Связь, Поколение, Информация, Министерство, Внедрение, 5G, Владимир Омелян, Радиочастоты.
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