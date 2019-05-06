Адвокат: Рубан 7 мая будет участвовать в заседании Броварского райсуда

Новости Украины: Рубан вернулся в Украину и завтра будет в суде.

Бывший руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан вернулся в Украину и 7 мая примет участие в заседании Броварском райсуде Киевской области.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу его адвокат Валентин Рыбин.

"Владимир Рубан на месте. Завтра будет участвовать в заседании Броварского райсуда", - сказал он.

По словам адвоката, Рубан выезжал за границу, но вернулся в конце апреля. При этом Рыбин заверил, что Рубан не ездил в Россию.

Как сообщалось, 16 апреля Броварской суд Киевской области принял решение освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко.

Суд принял такое решение из-за того, что срок меры пресечения закончился, а новый не был избран. При этом не было оговорок относительно свободного передвижения освобожденных.

Следующая дата судебного заседания по делу Рубана-Савченко назначена на 7 мая 2019 года.

Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ "Майорское". По информации правоохранительных органов, он пытался вывезти из оккупированной территории Донецкой области крупную партию оружия. Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров.

Савченко считают союзницей Рубана. 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. В тот же день ее задержали.

Савченко инкриминируют ряд преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса Украины, в частности совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.