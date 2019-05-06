В Правительстве утвердили новую маркировку опасностей, связанных с минами

Новости Украины: В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий обнародовали новые маркировки опасных территорий, где могут быть взрывоопасные предметы.

Как сообщается на сайте МВОТ, в Кабинете Министров Украины утвердили разработанные Правила обозначения опасностей, связанных с минами и последствиями войны.

Это первый утвержденный Правительством документ после Закона Украины "О противоминной деятельности в Украине", который приняли в Верховной Раде в декабре прошлого года. Акт приняли в рамках выполнения международных обязательств, поэтому Правила составлены согласно с международными стандартами противоминной деятельности.

На сайте ведомства подчеркнули, что до принятия новых норм в стране не было единой системы обозначений опасностей, связанных со взрывными предметами. Использовались различные маркировки территорий, где могут присутствовать мины и снаряды, при этом не учитывались особенности климата, рельефа и потребностей населения в конкретном регионе.

Принятие Правил теперь позволяет установить для всех одинаковые нормы сообщения об опасности территории, устанавливаются единые формы предупредительных знаков, описание и примеры самостоятельного обозначения опасных районов с помощью подручных средств, а также утверждает один вариант оформления акта приема-передачи системы обозначения опасного района.

Среди требований к предупредительным знакам - четкость передачи данных и понятность для населения, устойчивость к различным погодным условиям и оптимальная установка знака на расстоянии от опасной зоны так, чтобы человек мог увидеть сигнал с любой точки приближения к нему.