Порошенко озвучил число погибших военнослужащих ВСУ за время российской агрессии

Новости Украины: За время агрессии РФ на Донбассе погибли 2973 украинских бойца.

За время агрессии Российской Федерации против Украины на Донбассе погибли 2973 украинских воина.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая перед военнослужащими Объединенных сил по случаю Дня пехоты во время рабочей поездки в Донецкую область.

"Всего за время российской агрессии на Донбассе мы потеряли 2973 украинских воина", - сказал глава государства.

Порошенко также подчеркнул, что Россия не отказалась от своих "агрессивных намерений" относительно Украины.

Напомним, в одном из городов Одесской области реализовали инициативу военных, которые решили увековечить память своих побратимов и установить памятный знак.