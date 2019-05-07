Супермаркеты обязали стать доступнее для людей с инвалидностью

Новости Украины: Новые строительные нормы обязывают магазины и супермаркеты оборудовать входы пандусами, а залы и торговые помещения сделать более открытыми.

Государственные строительные нормы "Инклюзивность зданий и сооружений" обновили новыми правилами, которые обязывают владельцев коммерческих организаций обустраивать внешние входы в помещения так, чтобы они были доступны людям с ограниченными физическими возможностями.

Так, заместитель Министра регионального развития Лев Парцхаладзе сообщил, что большинство магазинов оставалось недоступными для инклюзивной категории населения. Теперь же в новых ГСН описаны четкие правила маркировки и создания безбарьерного пространства. "...Полки с продуктами и другими товарами слишком высоки, проезды узкие, ценники плохо читаются. Так не должно быть. Новые требования должны быть соблюдены при проектировании новых или реконструкции действующих супермаркетов и других магазинов", - сказал Лев Парцхаладзе.

Согласно прописанным условиям теперь люди с инвалидностью должны иметь беспрепятственный доступ к торговому помещению. Полки с товарами должны размещаться так, чтобы они были доступны и для тех, кто перемещается в инвалидных колясках. А минимальная ширина проходов должна быть не менее 0,9 м. Информация о ценах и названиях товаров должна выделяться на фоне продукции и быть читабельной для людей с нарушенным зрением.

В Министерстве регионального развития напоминают, что ГСН - это обязательные нормативные акты, которые используются во время проектирования новых и реконструкции существующих строений, кварталов и микрорайонов. Обновленные нормы вступили в силу с 1 апреля этого года.