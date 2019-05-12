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Сегодня в Украине отмечается День Матери

Сегодня в Украине отмечается День Матери
08:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Сегодня, 12 мая, в Украине и мире празднуется День матери, чтобы дети отдали дань уважения и любви своим матерям.

День матери 2019 в Украине выпадает на второе воскресенье мая. В 2019 году это 12 мая. Праздник не внесен в список государственных, поэтому выходной на понедельник не переносится.

История Дня матери

История Дня матери началась в 1872 году в США. В период борьбы женщин за равные права День матери публично поддержала пацифистка Джулия Уорд Хоув. Однако женщина позиционировала это день как объединение всех матерей для борьбы за всемирный мир. Глобальная идея не нашла поддержки.

Вернулись ко Дню матери снова в США уже в 1907 году. В этот раз инициатива американки Анны Джарвис была более личной.

Женщина в письмах к государственным органам и знаменитым американцам просила учредить праздник Дня матери в память о своей родительнице.

Через 3 года после этого в штате Виргиния признали День Матери официальным праздником. А в1914 году президент США Вудро Вильсон объявил, что во второе воскресенье мая будет отмечаться национальный праздник в честь матерей.

Поддержали инициативу в 23 странах: Бахрейне, Гонконге, Индии, Малайзии, Мексике, Никарагуа, ОАЭ,Омане, Пакистане, Катаре, Саудовской Аравии, Сингапуре, Австралии, Эстонии и в Украине. Около 30 стран отмечают День матери, но не во второе воскресение мая.

В Украине День матери начали праздновать в 1999 году, после указа президента.

День матери в Украине: дата и история праздника

Традиции праздника

Все традиции Дня матери направлены на то, чтобы дети отдали дань уважения и любви своим матерям. Здесь все ограничивается только воображением и возможностями. Мамам дарят цветы, открытки и конфеты, посвящают стихи.

В некоторых странах есть определенные традиции ко Дню матери. Например, в Америке и Австралии дети носят на одежде цветок гвоздики. Значение имеет даже цвет растения: цветная гвоздика говорит о том, что мама жива, а белая – о памяти об ушедшей матери.

Также в этих странах принято проводить благотворительные акции в домах престарелых.

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