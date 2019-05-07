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"Квартирный вопрос": в МДВ подписали обращение к Премьер-министру

"Квартирный вопрос": в МДВ подписали обращение к Премьер-министру
14:54 Вт, 7 Май 2019 Телеграф

Новости Украины: В обращении аргументируется выделение дополнительных средств на жилье для участников АТО за счет денежных остатков за 2017 год.

В Министерстве по делам ветеранов сообщается, что в рамках проведения круглого стола было подписано обращение к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором представители ветеранов предложили обеспечить участников АТО жильем за счет остатков нерасходованых в 2017 году средств.

Так, по убеждению присутствующих, это вполне реально сделать, так как два года назад госбюджет пополнился средствами, полученными от продажи имущества, конфискованного согласно решению суда за совершение преступлений, связанных с коррупцией. Остаток средств составил более 73 миллионов гривен. На встрече, инициированной Министерством по делам ветеранов, присутствовали члены Правительства, всемирных и общественных организаций участников боевых действий, а также внутренне перемещенных лиц.

Кроме этого во время мероприятия обсудили другие моменты, которые могут помочь поддержать ветеранов в жилищном вопросе. Улучшение жилищного обеспечения ветеранов АТО-ВПО удастся добиться в случае подписания соответствующих постановлений, увеличения финансирования с госбюджета, разработке отдельных государственных программ или за счет альтернативных программ, говориться в сообщении на сайте ведомства.

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"Я рад констатировать, что начата качественная коммуникация. Надеюсь на положительное решение данного вопроса в ближайшем времени. Поэтому прошу общество поддержать наше обращение", - подчеркнул первый заместитель Министра по делам ветеранов Григорий Галаган. Кроме решения основных вопросов на встрече инициировали создание рабочей группы, куда вошли представители власти и общественности для более эффективной работы с Правительством и поиска альтернативных вариантов решения "квартирного" вопроса для солдат-участников АТО.

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Бюджет, Квартира, Военные, Солдаты, Жилье, Средства, Премьер-министр, Деньги, Государство, Участники, АТО, Выделение.
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