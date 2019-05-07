РФ изучит вооружение захваченных украинских кораблей

Новости Украины: В РФ хотят провести техническую экспертизу боевых модулей украинских кораблей «Бердянск» и «Никополь», которые были захвачены в ноябре 2018 года.

В Российской Федерации намерены провести техническую экспертизу боевых модулей украинских кораблей ”Бердянск” и ”Никополь”, захваченных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

”По делу военнопленных украинских моряков следственные действия продолжаются практически ежедневно, в том числе, между праздничными днями. 6, 7, 8 мая тоже не исключение. Всех военнопленных и их адвокатов следствие уже ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы боевых модулей МБАК ”Бердянск” и Никополь”, - сообщил Полозов.

Также он подчеркнул, что с конца апреля и до настоящего времени производится ознакомление военнопленных и их защитников с постановлением о назначении комиссионной ситуационной экспертизы.

”Эта экспертиза – своего рода ”ноу-хау” российского следствия. Фактически, от экспертов требуется давать юридическую оценку представленным следствием доказательствам, хотя это является прерогативой суда”, - заявил Полозов.

При этом он отметил, что ”все адвокаты нашей команды заявляют возражения на проведение данной экспертизы”.

Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру ”Яны Капу” и катерам ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.