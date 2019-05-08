Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Декларация: Глава Антикоррупционного суда в прошлом году заработала 250 тысяч

Декларация: Глава Антикоррупционного суда в прошлом году заработала 250 тысяч
00:15 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Глава Антикоррупционного суда задекларировала 250 тысяч и кредит в ПриватБанке.

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич на своей прежней работе в Печенежском районном суде Харьковской области заработала почти 250 тысяч гривень за 2018 год.

Об этом свидетельствует информация из ее электронной декларации, опубликованной на сайте НАПК.

Согласно документу, Танасевич за 2018 год в целом получила зарплату в размере 245 884 грн, а ее муж Михаил занимается бизнесом и получил почти 1,1 миллиона гривень прибыли и еще 360 тысяч ему вернули должники. Супругу принадлежит по 50% капиталов ООО "Энергетическая альтернатива" и ООО "Евро энерджи"; 100% ООО "Серафим Солар Украина".

Кроме того, в декларации указано, что в 2018 году Танасевич взяла кредит в ПриватБанке на 203 229 грн.

Танасевич не указала в декларации никаких наличных средств.

В Transparency International Украина оценили нового главу ВАКС

Супруги владеют двумя квартирами (площадью 56,7 кв м и 67,4 кв м) и двумя участками на 10 и 12 соток в Харькове. Кроме того, Танасевичи имеют в собственности или пользовании 22 участка земли в Запорожской и Харьковской областях. Согласно документу, Танасевичи в 2015 году купили 6 участков по 2 га в селе Солнечное Запорожской области, а в 2018-м докупили еще 10 участков по 2 га. Кроме того, они имеют в пользовании еще два участка там же, суммарной площадью еще 6 гектаров. В Бражковке Харьковской области супруги также пользуются еще четырьмя участками земли суммарной площадью 16 гектаров.

Кроме того, согласно декларации, в совместной собственности супругов имеются два легковых авто - PEUGEOT 107 (2012 года выпуска) и SSANGYONG ACTYON (2006 года выпуска). В собственности супруга Михаила также легковой автомобиль DAEWOO SENS 2005 года выпуска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Декларация, НАПК, Антикоррупционный суд, ВАКС, Елена Танасевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь