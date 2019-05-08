Декларация: Глава Антикоррупционного суда в прошлом году заработала 250 тысяч

Новости Украины: Глава Антикоррупционного суда задекларировала 250 тысяч и кредит в ПриватБанке.

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич на своей прежней работе в Печенежском районном суде Харьковской области заработала почти 250 тысяч гривень за 2018 год.

Об этом свидетельствует информация из ее электронной декларации, опубликованной на сайте НАПК.

Согласно документу, Танасевич за 2018 год в целом получила зарплату в размере 245 884 грн, а ее муж Михаил занимается бизнесом и получил почти 1,1 миллиона гривень прибыли и еще 360 тысяч ему вернули должники. Супругу принадлежит по 50% капиталов ООО "Энергетическая альтернатива" и ООО "Евро энерджи"; 100% ООО "Серафим Солар Украина".

Кроме того, в декларации указано, что в 2018 году Танасевич взяла кредит в ПриватБанке на 203 229 грн.

Танасевич не указала в декларации никаких наличных средств.

Супруги владеют двумя квартирами (площадью 56,7 кв м и 67,4 кв м) и двумя участками на 10 и 12 соток в Харькове. Кроме того, Танасевичи имеют в собственности или пользовании 22 участка земли в Запорожской и Харьковской областях. Согласно документу, Танасевичи в 2015 году купили 6 участков по 2 га в селе Солнечное Запорожской области, а в 2018-м докупили еще 10 участков по 2 га. Кроме того, они имеют в пользовании еще два участка там же, суммарной площадью еще 6 гектаров. В Бражковке Харьковской области супруги также пользуются еще четырьмя участками земли суммарной площадью 16 гектаров.

Кроме того, согласно декларации, в совместной собственности супругов имеются два легковых авто - PEUGEOT 107 (2012 года выпуска) и SSANGYONG ACTYON (2006 года выпуска). В собственности супруга Михаила также легковой автомобиль DAEWOO SENS 2005 года выпуска.