В Transparency International Украина оценили нового главу ВАКС

Новости Украины: В Transparency International Украина прокомментировали избрание председателя и заместителя Высшего антикоррупционного суда.

Исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин прокомментировал избрание председателя Высшего антикоррупционного суда, который возглавила Елена Танасевич.

Как передает корреспондент, об этом Юрчишин заявил в эфире одного из украинских информационных телеканалов.

Он отметил, что выборы председателя Высшего антикоррупционного суда были конкурентными, эта судья не «токсична», однако он раскритиковал ее за непредоставление конкретных ответов журналистам на вопрос об имущественном статусе. «Скорее всего выбрали (на должность председателя ВАС - ред.) человека, который, если и готовился - то очень мало», - заявил Юрчишин.

Так он прокомментировал отсутствие конкретных ответов Танасевич на вопрос журналистов о задекларированных ею 25 земельных участках и будущей зарплаты на должности.

Юрчишин отметил, что вопросы имущественного состояния должны быть подготовлены судьей, чтобы они «от зубов отскакивали» для того, чтобы не дискредитировать саму структуру - Высший антикоррупционный суд по своей сути. «Сейчас выглядит так, что один из ключевых аспектов борьбы с коррупцией - это прозрачность собственности чиновников, и умение объяснить происхождение состояния подвергается юридической формулировке - «все отражено в декларации и проверено» - это не совсем корректно», - подчеркнул он.

Относительно заработной платы Юрчишин сказал, что вполне может предположить, что судья до последнего момента не может назвать точную сумму, так как формат бюджета Высшего антикоррупционного суда сейчас еще прорабатывается.

«Если скажет мало - значит скрывала, скажет много - не знает зарплаты... Это порядка 60 или 70 тысяч гривень, там речь не идет о сотнях тысяч гривень, но это достаточно, чтобы в реалиях Украины при муже-бизнесмене иметь возможность нормально работать», - добавил он.

Ранее сообщалось, судьи Высшего антикоррупционного суда во время заседания во вторник со второй попытки не смогли избрать председателя суда.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.

Судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 11 апреля приняли присягу.