Судьи Антикорсуда провалили голосование за председателя

Новости Украины: Председателя Высшего антикоррупционного суда не смогли избрать и со второй попытки.

Судьи Высшего антикоррупционного суда во время заседания во вторник со второй попытки не смогли избрать председателя суда.

Как сообщает корреспондент, за Елену Танасевич проголосовали 16, за Олега Павлишина - 15 судей. В то же время 7 судей не поддержали ни одного кандидата.

Председательствующий на собрании судей Виктор Маслов сообщил, что после короткого перерыва снова поставит на голосование вопрос избрания председателя суда.

Как сообщалось, судьям ВАС не удалось с первой попытки избрать председателя. После подсчета результатов тайного голосования оказалось, что никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. В частности, за Елену Танасевич отдали голоса 15 судей, за Олега Павлишина -14, за Маркияна Галибалу — 9.

Кандидат должен набрать не менее 20 голосов судей из 38-ми.

В связи с этим председательствующий на собрании судей Маслов поставил вопрос о повторном голосовании. Для этого повторно внесли на голосование кандидатуры судей, набравших больше всего голосов - Елены Танасевич и Олега Павлишина.

7 мая в Киеве началось собрание судей Высшего антикоррупционного суда. В повестке дня - избрание председателя и заместителя, а также определение персонального и количественного состава следственных судей и их профессиональная специализация.

Также должна быть утверждена дата начала работы Антикоррупционного суда.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.