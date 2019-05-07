Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Судьи Антикорсуда провалили голосование за председателя

Судьи Антикорсуда провалили голосование за председателя
14:24 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Председателя Высшего антикоррупционного суда не смогли избрать и со второй попытки.

Судьи Высшего антикоррупционного суда во время заседания во вторник со второй попытки не смогли избрать председателя суда.

Как сообщает корреспондент, за Елену Танасевич проголосовали 16, за Олега Павлишина - 15 судей. В то же время 7 судей не поддержали ни одного кандидата.

Председательствующий на собрании судей Виктор Маслов сообщил, что после короткого перерыва снова поставит на голосование вопрос избрания председателя суда.

Как сообщалось, судьям ВАС не удалось с первой попытки избрать председателя. После подсчета результатов тайного голосования оказалось, что никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. В частности, за Елену Танасевич отдали голоса 15 судей, за Олега Павлишина -14, за Маркияна Галибалу — 9.

Кандидат должен набрать не менее 20 голосов судей из 38-ми.

В связи с этим председательствующий на собрании судей Маслов поставил вопрос о повторном голосовании. Для этого повторно внесли на голосование кандидатуры судей, набравших больше всего голосов - Елены Танасевич и Олега Павлишина.

7 мая в Киеве началось собрание судей Высшего антикоррупционного суда. В повестке дня - избрание председателя и заместителя, а также определение персонального и количественного состава следственных судей и их профессиональная специализация.

Киевский админсуд запретил добирать кандидатов на должность судьи ЕСПЧ

Также должна быть утверждена дата начала работы Антикоррупционного суда.

Напомним, действующий президент Петр Порошенко назначил 75 судей в Верховный суд и выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский и его команда не будут вмешиваться в работу судебных инстанций. Церемония назначения состоялась во вторник, 7 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Судьи, Антикоррупционный суд, ВАКС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь