Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка

Новости Украины: В народном календаре дата 8 мая получила названия Марк, Марков день, Марк ключник.

8 мая на дворе, и потому день ото дня все сильнее прогревается воздух, а солнце с безоблачного неба уже не только ласкает землю своими лучами, но и сушит ее.

"На Марка небо так ярко, что и бабам в избе жарко",- говорили когда-то крестьяне и молили святого о ниспослании дождя. Ведь Марка в народе "ключником" называли, веря, что именно он владеет чудо-ключами, отпиравшими засовы небесной кладовой, где до поры грозы, ливни и дождички хранятся. А земле, в которую уже семя брошено, хороший полив полагался. "Малый дождь только землю грязнит, а большой очищает".

Но чтобы смогла матушка напиться всласть одного, даже самого сильного ливня навряд ли хватило бы, их для этого чуть больше требовалось. Поэтому, вознося молитвы святому Марку 8 мая, глядели крестьяне на небо и загадывали: "Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных".

А Марк, хоть и строгим слыл, редко когда ожидание людей обманывал, разве что захлопочется, мало ли у небесного ключника дел. Ему и кладовые осмотреть надо, и певчих птиц, возвращающихся стаями домой, встретить да приветить.

Православная церковь отмечает день Святого Марка и совершает в честь него соответствующие молебны. В народе было распространено верование относительно того, что именно на Марка, 8 мая, из теплых краев возвращаются певчие птицы. Конечно же, с этим явлением было связано большое количество разнообразных примет.

Говорили, что к 8 мая должны раскрыться почки у вишни, груши и осины. В народе праздник называли по-разному: Марк-ключник, Марков день, Бабий праздник, Птичье голодание.

8 мая отмечали день Святого Марка и считали его повелителем весенних дождей. Говорили о том, что, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому, майским грозам всегда очень радовались. Кстати, название дня "Ключник" как раз и возникло по той причине, то, согласно древним верованиям, Марк имел ключи от неба, которое он отмыкал, для того чтобы дождь пролился. Поэтому, в Марков день молились святому Марку о том, чтобы он уберег посевы от засухи, просили послать сильные дожди, говоря о том, что малый дождь землю только грязнит, а сильный – напротив, очищает. Сеяли гречиху и встречали перелетных птиц, бросая им конопляные семена. Также была распространена традиция ловить чижей на день Марка, 8 мая, поскольку они приносят счастье. Кстати, этот обычай до сих пор жив в Туле. Занимались этим обычно старики.

Народные приметы

Кукушка в этот день кукует – больше морозов не будет Хорошая погода и солнце предвещают обильный урожай яровых культур

Теплый вечер и звездное небо – ожидай обильного урожая Ясная погода – примета к тому, что лето жарким будет Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной

Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает большое несчастье

Три добрых дождя в мае – хлеба много уродится Ясный день – жди богатого урожая яровых

По примете на 8 мая, если птицы появились в огороде и саду – будет хороший урожай на деревьях и грядках

Высокая, крутая радуга – примета, говорящая о том, что погода будет хорошей

Осина в сережках стоит – ожидай богатого урожая овса Если дождь льет сквозь солнечные лучи ("слепой дождь"), то он вскоре закончится

Холодные и частые дожди – меда не жди

Птицы запели во время дождя – скоро ненастью конец

Чем зеленее радуга, тем сильнее будут осадки

Кучевые облака утром, а вечером видны слоистые облака – скоро начнется гроза

Птицы летят на конопляник – будет богатый урожай конопли Еще не зацвели яблони к 8 мая – урожая не будет.