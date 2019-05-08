Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка

Смотрите фото (3)
Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
07:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В народном календаре дата 8 мая получила названия Марк, Марков день, Марк ключник.

8 мая на дворе, и потому день ото дня все сильнее прогревается воздух, а солнце с безоблачного неба уже не только ласкает землю своими лучами, но и сушит ее.

"На Марка небо так ярко, что и бабам в избе жарко",- говорили когда-то крестьяне и молили святого о ниспослании дождя. Ведь Марка в народе "ключником" называли, веря, что именно он владеет чудо-ключами, отпиравшими засовы небесной кладовой, где до поры грозы, ливни и дождички хранятся. А земле, в которую уже семя брошено, хороший полив полагался. "Малый дождь только землю грязнит, а большой очищает".

Но чтобы смогла матушка напиться всласть одного, даже самого сильного ливня навряд ли хватило бы, их для этого чуть больше требовалось. Поэтому, вознося молитвы святому Марку 8 мая, глядели крестьяне на небо и загадывали: "Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных".

А Марк, хоть и строгим слыл, редко когда ожидание людей обманывал, разве что захлопочется, мало ли у небесного ключника дел. Ему и кладовые осмотреть надо, и певчих птиц, возвращающихся стаями домой, встретить да приветить.

Православная церковь отмечает день Святого Марка и совершает в честь него соответствующие молебны. В народе было распространено верование относительно того, что именно на Марка, 8 мая, из теплых краев возвращаются певчие птицы. Конечно же, с этим явлением было связано большое количество разнообразных примет.

Говорили, что к 8 мая должны раскрыться почки у вишни, груши и осины. В народе праздник называли по-разному: Марк-ключник, Марков день, Бабий праздник, Птичье голодание.

8 мая отмечали день Святого Марка и считали его повелителем весенних дождей. Говорили о том, что, если в мае дождь пойдет хотя бы три дня, то можно ожидать богатого урожая. Поэтому, майским грозам всегда очень радовались. Кстати, название дня "Ключник" как раз и возникло по той причине, то, согласно древним верованиям, Марк имел ключи от неба, которое он отмыкал, для того чтобы дождь пролился. Поэтому, в Марков день молились святому Марку о том, чтобы он уберег посевы от засухи, просили послать сильные дожди, говоря о том, что малый дождь землю только грязнит, а сильный – напротив, очищает. Сеяли гречиху и встречали перелетных птиц, бросая им конопляные семена. Также была распространена традиция ловить чижей на день Марка, 8 мая, поскольку они приносят счастье. Кстати, этот обычай до сих пор жив в Туле. Занимались этим обычно старики.

Народные приметы

Кукушка в этот день кукует – больше морозов не будет Хорошая погода и солнце предвещают обильный урожай яровых культур

Теплый вечер и звездное небо – ожидай обильного урожая Ясная погода – примета к тому, что лето жарким будет Высокая радуга в небе – в ближайшие дни погода будет теплой и ясной

Низкая радуга 8 мая является плохим знаком и предвещает большое несчастье

Три добрых дождя в мае – хлеба много уродится Ясный день – жди богатого урожая яровых

По примете на 8 мая, если птицы появились в огороде и саду – будет хороший урожай на деревьях и грядках

Высокая, крутая радуга – примета, говорящая о том, что погода будет хорошей

Осина в сережках стоит – ожидай богатого урожая овса Если дождь льет сквозь солнечные лучи ("слепой дождь"), то он вскоре закончится

Холодные и частые дожди – меда не жди

Знаменательные события в истории: 8 мая 2019 года

Птицы запели во время дождя – скоро ненастью конец

Чем зеленее радуга, тем сильнее будут осадки

Кучевые облака утром, а вечером видны слоистые облака – скоро начнется гроза

Птицы летят на конопляник – будет богатый урожай конопли Еще не зацвели яблони к 8 мая – урожая не будет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Приметы, Весна, Народные приметы, 8 мая, День святого Марка, Праздники в мае, Какой праздник 8 мая, Праздник 8 мая, Марков день.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь