Сегодня в Украине - День памяти и примирения

Новости Украины: В Украине сегодня отмечается День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны 1939-1945 годов.

Сегодня, 8 мая, в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны 1939-1945 годов. Памятную дату ввели в 2015 году.

Символом этого дня стал красный мак - международный символ памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

В память о жертвах Второй мировой войны в Киеве и областных центрах 8 мая устанавливается почетный караул у памятников и мемориалов, посвященных увековечению победы над нацизмом и памяти жертв Второй мировой войны, а также возлагаются венки и цветы. 9 мая пока также остается государственным праздником - "День победы над нацизмом во Второй мировой войне".

История Дня памяти и примирения

8 мая 1945 Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" Вооруженных сил нацистской Германии. Акт был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), однако ратифицирован на следующий день в Берлине.

По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США были проведены многолюдные празднества. С 2005 года 8 мая провозглашен Генассамблеей ООН Днем памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. Официальный праздник победы над нацизмом отмечается в Европе 8 мая.

С какого года День памяти в Украине начали отмечать 8 мая

В 2014 году впервые в истории Украины официальные мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом проходили два дня - 8 и 9 мая.

"День памяти и примирения" установлен Указом президента Порошенко в 2015 году по случаю 70-й годовщины победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Как отмечать День памяти в Киеве

Из-за того, что 8 мая в Украине не является выходным днем, торжественные и культурно-просветительские мероприятия будут проходить 9 мая.

В КГГА утвержден соответствующий план, а также предусмотрено предоставление единовременной материальной помощи киевским ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

8 - 9 мая во всех районах столицы предусмотрены тематические концертные программы. А в течение апреля и мая – уроки памяти, воспитательные часы, реквиемы, митинги, тематические просветительские проекты, творческие и научные мероприятия, конференции, заседания за круглым столом, концерты, книжные выставки и тому подобное.

9 мая традиционно в парке Вечной Славы продлится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

С 11:00 до 17:00 в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в рамках концертно-тематической программы "Помним – Побеждаем!" состоится поминальный реквием "Память", молебен за мир в Украине.

А на Певческом поле Печерского ландшафтного парка для посетителей подготовлена художественная программа "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов.

Как День победы над нацизмом отмечают в США и Европе

В США 8 мая памятная дата, но не государственный праздник.

Торжества организуют Ассоциации ветеранов Второй мировой войны, которые действуют во многих городах. Самым известным мероприятием является церемония возложения венков к Национальному мемориалу Второй мировой войны в Вашингтоне. В Великобритании день победы над фашизмом также не является официальным праздником.

Ежегодно 8 мая у Кенотафа – обелиска в центре Лондона, воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, – проходит специальная церемония и поминальная служба в присутствии членов королевской семьи.

Во Франции же 8 мая - День освобождения от фашизма - государственный праздник, являющийся выходным днем. Президент республики возлагает венки к Могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже. На церемонию приезжают ветераны, и президент вручает им памятные подарки.

В Париже и других городах проходят военные парады и массовые праздничные мероприятия. В Германии 8 мая не является выходным днём, тем не менее в этот день, как правило, проводятся памятные мероприятия, особенно в круглые годовщины. По случаю юбилеев окончания войны канцлер или президент ФРГ выступает с речью, посвященной этой дате.