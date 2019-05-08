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Дело Гандзюк: прокуратура направила в суд иски против пяти фигурантов

Дело Гандзюк: прокуратура направила в суд иски против пяти фигурантов
12:01 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: www.unian.net

Новости Украины: Генеральная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении пяти фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт по уголовному производству, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активисты Е.Гандзюк", - написала она.

Напомним, общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек.

В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находились Сергей Торбин и Никита Грабчук, остальным - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меры пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

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В организации убийства подозревали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Кроме того, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Павловский по подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк был арестован 12 ноября 2018 года. 17 апреля 2019 года адвокат Павловского заявил, что его подзащитному изменили подозрение со статьи (115) УКУ "соучастие в убийстве" на более мягкую ст. 396 "сокрытие преступления", которая предусматривает значительно меньшее наказание - до трех лет лишения свободы, а также позволяет адвокатам ходатайствовать перед судом о смягчении меры пресечения.

23 апреля издание Слидство.Инфо сообщило, что Вишневскому, Горбунову, Васяновичу, Грабчуку и Торбину смягчили подозрения. Издание отмечало, если раньше им инкриминировали умышленное убийство (ч.2 ст.115 УК Украины), то теперь умышленное нанесение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст.121 УК Украины), которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. По данным издания, другим фигурантам дела - Алексей Левину и председателю Херсонского облсовета Мангеру - подозрения не изменяли.

24 апреля пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что пяти фигурантам дела об убийстве Гандзюк изменили подозрения. По его словам, пяти фигурантам из подозрений изъята ч.3 ст.27, то есть, что они являются соорганизаторами преступления против Гандзюк. Вместе с тем в подозрении остались ч.2 ст.28 - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и ч.2 ст.121 - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения.

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25 апреля Лысенко сообщил, что Мангер смягчили подозрение по делу Гандзюк. По словам Лысенко, новая статья (ч. 2 ст. 121), по которой обвиняют Мангера, это - "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, либо повлекшее смерть потерпевшего". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Ранее Мангера обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. 2 мая Шевченковский рай суд Киева отпустил Павловского под домашний арест, обязав носить электронный браслет.

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ГПУ, Убийство, Покушение, Иск, Акт, Обвинение, Дело, Жертва, Фигурант, Активист, Гандзюк.
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