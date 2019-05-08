Подразделения МВС работают в усиленном режиме

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел заявили, что сотрудники правоохранительных служб в усиленном режиме контролируют порядок на время проведения мероприятий 8-9 мая.

Порядок на улицах город Украины во время проведения тематических мероприятий 8 и 9 мая обеспечат около 18 тысяч силовиков. Как сообщается на сайте МВД, сотрудники правоохранительных служб обеспечат порядок во время Дня памяти и смирения.

Сегодня, 8 мая, советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк на брифинге сообщил, что по всей стране запланировано более 1200 мероприятий. При этом участвовать в них будут около 600 тысяч человек. представитель ведомства утверждает, что в любом случае силовики смогут контролировать ситуацию. "Все подразделения готовы к любым вызовам и не допустят никаких провокаций", - подчеркнул Шкиряк.

При этом добавил, что реакция правоохранителей на любые нарушения будет жесткой, не выходя из рамок законодательства. Вместе с этим советник Министра МВД попросил участников действий и всех, кто будет присутствовать на них, не использовать запрещенные символы тоталитарных режимов и не провоцировать этим окружающих.

Директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало отдельно затронул ситуацию в Киеве. Так, он сообщил, что ведомство получило несколько заявок на проведение мероприятий в городе, среди которых возложение цветов и несколько шествий. В эти два дня безопасность во время мероприятий обеспечат около 2 тысяч сотрудников полиции. Будут проводится "фильтрационные" меры.

"Усиление будет там, где максимальное скопление людей: на Арсенальной площади, ул. Ивана Мазепы, парк Вечной Славы, Софийская площадь, Европейская площадь, Майдан Независимости, алея Героев Небесной сотни, ул. Михайловская и Трехсвятительская", - сообщил Ярослав Тракало.

Сообщается также, что 9 мая в столице будет ограниченное транспортное движение, в частности, по ул. М. Грушевского, пров. Инженерный, ул. Московской, алее Героев Крут.