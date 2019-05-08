При МВД Украины тестируют вертолеты Н-225 Super Puma

Новости Украины: Спасатели и Нацгвардия тестируют модернизированные вертолеты Н-225 Super Puma.

Пилоты ГСЧС и Национальной гвардии Украины начали тренировочные полеты на модернизированных вертолетах Н-225 Super Puma.

Об этом в Facebook сообщил Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"МВД Украины развивает систему гражданской авиабезопасности в сотрудничестве с французской Airbus Helicopters. Начались тренировочные полеты на модернизированных вертолетах Н-225 Super Puma пилотов ГСЧС Украины и Национальной гвардии Украины. Объявлен набор пилотов в Государственную пограничную службу Украины", - написал он.

Шевченко отметил, что эти пилоты будут летать на новых легких однодвигательных Н-125, которые поступят в следующем уже году.

"Национальная полиция Украины тоже в будущем получит новые Н-145. Вы в безопасности, когда мы в небе", - уточнил Шевченко.

Как сообщалось, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 моделей вертолетов H225, H145, Н125 для МВД. В декабре 2018 года поступили два первых вертолета по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.

30 января в Украину прибыл третий вертолет Airbus, предназначенный для потребностей ГСЧС.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в Украине до 2022 года запланировано расширение количества мест дежурств авиации ГСЧС и создание единой авиационной системы, которая будет включать 55 вертолетов.