Скачать
Среда, 08.05.2019
Волкер - о делегации США на инаугаурции Зеленского и диалоге о Донбассе
Волкер - о делегации США на инаугаурции Зеленского и диалоге о Донбассе
Госдеп США уведомил МИД Украины об отзыве Йованович
Госдеп США уведомил МИД Украины об отзыве Йованович
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Аякс - Тоттенхэм: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Обнародовано имя сына Меган Маркл и принца Гарри
Обнародовано имя сына Меган Маркл и принца Гарри

В День памяти и примирения Зеленский почтил борцов против нацизма

В День памяти и примирения Зеленский почтил борцов против нацизма
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: На своем официальном Facebook-аккаунте новоизбранный президент Украины в День памяти и примирения пожелал украинцам мира, залогом которого станет единство.

Владимир Зеленский отмечает, что в День памяти и примирения 8 мая в Украине чтят и преклоняются перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны.

На своей странице в Facebook в среду он опубликовал фотографию вместе с награжденным многочисленными орденами и медалями участником Второй мировой войны, капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР Иваном Залужным (который потерял единственного внука Ивана Гутника-Залужного во время войны на Донбассе) и Прасковьей Зеленчук-Потяк, которая в 13 лет стала связной в УПА, передавала информацию и провиант.

На этой фотографии ветераны пожимают друг другу руки в присутствии В.Зеленского.

В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая

Новоизбранный президент подчеркнул, что в Украине чтят каждого, кто отдал свою жизнь ради мира. "Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев. Для того чтобы в будущем нас объединяли только победы", - отметил В.Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День памяти, Ветераны, Зеленский, Движение, Нацизм, 9 мая, Владимир Зеленский, День памяти и примирения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Короткие поздравления с днем рождения на 8 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%
Общий уровень инфляции в Украине достиг 8,8%
В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая
В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая
В Турции на горе Улудаг внезапный майский снег
В Турции на горе Улудаг внезапный майский снег
Красота требует жертв: Ким Кардашьян выбрала &quot;мокрое&quot; платье для Met Gala 2019
Ким Кардашьян выбрала "мокрое" платье для Met Gala 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь