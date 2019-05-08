В ИНП Украины предлагают перенести выходной на 8 мая

Новости Украины: В Институте национальной памяти хотят, чтобы День памяти и примирения 8 мая был выходным.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович настаивает на том, что День памяти и примирения, который отмечается 8 мая, должен быть выходным.

Как передает корреспондент, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Может оставаться два праздника 8 мая как День памяти и примирения, когда мы вместе со всей Европой по европейским традициям чествуем всех участников этой войны, 9 мая должен оставаться Днем победы над нацизмом. Но я считаю крайне важным, чтобы статус выходного дня был перенесен именно на 8 мая, для того чтобы мы постепенно всё же отказались от советских традиций празднования окончания Второй мировой войны», - подчеркнул Вятрович.

Он сказал, что эти «советские традиции» Россия по-прежнему использует для дестабилизации ситуации в Украине.

«9 мая как выходной день, к сожалению, стал возможностью и основанием для проведения разного рода политических провокаций и манипуляций, которые не имеют ничего общего с увековечением погибших участников этой войны или уважением к живым участникам этой войны», - сказал Вятрович.

По его мнению, в том, чтобы перенести выходной день, не будет никакого пренебрежения к живым ветеранам войны. «Наоборот, мне кажется, что таким пренебрежением к ним является как раз разного рода политические шабаши, свидетелями которых они являются каждый раз 9 мая в Украине», - добавил Вятрович.

Кроме того, он высказал мнение, что военные парады нужно проводить только на День независимости.