Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы

Именно этот день был в старину известен тем, что старались посадить горох, заговоренный на хороший урожай. Также говорили, что 9 мая нужно встречать ласточек, которые возвращаются из перелетных краев. Считали, что 9 мая - лучший день для посадки не только гороха, но и картофеля. Сам праздник носил самые разные названия: Степан-равнопашец, Степанов день, Горошница, Глафира-горошница.
Когда 9 мая высаживали горох, то старались сделать все, чтобы уберечь его от утренних заморозков, которые все еще продолжались. А для этого использовалось одно средство – изрубленный торф. Как только на грядке появлялись всходы, сразу посыпали толстый слой торфяной крошки. Под ней горох продолжал расти и разворачивать листья, но при этом не испытывал холода. А уже потом, когда всходы точно крепли, утренние морозы уже им не вредили. Также торфяную крошку часто использовали для того чтобы защитить небольшие побеги от кур, воробьев и других птиц.
Также использовали специальные средства для того чтобы горошек уродился хорошо. Для этого его сеяли 9 мая только при южном ветре, поскольку при северном ветре, как говорили: "он жидок да редок будет". Когда дул западный ветер, то с посевами ждали, поскольку горошек уродится мелким. А если дул южный ветер, то говорили, что в горохе черви заведутся, или он погниет.
Народные приметы
День ясный, и много росы – можно ожидать богатого урожая огурцов
Кукушка кукует так, как будто квакает – скоро дождь пойдет
Кукушка кукует часто и громко – ожидай хорошей погоды Свежий утренний ветер в течение дня Глафиры Горошницы усиливается, а к вечеру, напротив, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода
У облаков не видно верхушек – скорее всего, в ближайшие полчаса начнется сильная гроза
Мороз в этот день обещает повторные заморозки через неделю. Если эта примета сбывается, то говорят, что осень теплой будет
Снег пошел – год будет легким для скота
По примете 9 мая появление снега также обещает хороший урожай гречихи
Роса обещает хороший урожай проса Ясное утро – примета к тому, что пора посевы проводить.