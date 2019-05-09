Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы

Новости Украины: 9 мая православная церковь вспоминает святого Василия и праведную Глафиру Амасийскую, в народе этот день называют Глафира Горошница.

Именно этот день был в старину известен тем, что старались посадить горох, заговоренный на хороший урожай. Также говорили, что 9 мая нужно встречать ласточек, которые возвращаются из перелетных краев. Считали, что 9 мая - лучший день для посадки не только гороха, но и картофеля. Сам праздник носил самые разные названия: Степан-равнопашец, Степанов день, Горошница, Глафира-горошница.

Когда 9 мая высаживали горох, то старались сделать все, чтобы уберечь его от утренних заморозков, которые все еще продолжались. А для этого использовалось одно средство – изрубленный торф. Как только на грядке появлялись всходы, сразу посыпали толстый слой торфяной крошки. Под ней горох продолжал расти и разворачивать листья, но при этом не испытывал холода. А уже потом, когда всходы точно крепли, утренние морозы уже им не вредили. Также торфяную крошку часто использовали для того чтобы защитить небольшие побеги от кур, воробьев и других птиц.

Также использовали специальные средства для того чтобы горошек уродился хорошо. Для этого его сеяли 9 мая только при южном ветре, поскольку при северном ветре, как говорили: "он жидок да редок будет". Когда дул западный ветер, то с посевами ждали, поскольку горошек уродится мелким. А если дул южный ветер, то говорили, что в горохе черви заведутся, или он погниет.

Народные приметы

День ясный, и много росы – можно ожидать богатого урожая огурцов

Кукушка кукует так, как будто квакает – скоро дождь пойдет

Кукушка кукует часто и громко – ожидай хорошей погоды Свежий утренний ветер в течение дня Глафиры Горошницы усиливается, а к вечеру, напротив, ослабевает – примета к тому, что будет ясная и устойчивая погода

У облаков не видно верхушек – скорее всего, в ближайшие полчаса начнется сильная гроза

Мороз в этот день обещает повторные заморозки через неделю. Если эта примета сбывается, то говорят, что осень теплой будет

Снег пошел – год будет легким для скота

По примете 9 мая появление снега также обещает хороший урожай гречихи

Роса обещает хороший урожай проса Ясное утро – примета к тому, что пора посевы проводить.