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В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"

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В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
11:15 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Киеве возле ст.м. "Арсенальная" собираются участники акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возле станции метро "Арсенальная" в Киеве собираются участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто", которые в ближайшее время пройдут колонной к Парку славы.

Несколько сотен человек уже выстроились в колонну. Люди держат в руках люди портреты и плакаты с фотографиями, очевидно своих родственников, которые были участниками Второй мировой войны.

Небольшой оркестр исполняет фронтовые мелодии. В районе станции метро "Арсенальная" находится большое количество правоохранителей.

Также ограничено автомобильное движение и установлены временные ограждения в виде металлической сетки, при проходе через кордон полиции у людей выборочно проверяют сумки и рюкзаки. На месте присутствует руководство полиции г.Киева. 

В марше от Арсенальной площади до мемориала Вечной славы принимают участие около тысячи человек. Они держат в руках портреты ветеранов Второй мировой войны и цветы и скандируют "Спасибо деду за победу" и поют фронтовые песни. Марш возглавляют нардепы Вадим Новинский, Евгений Мураев, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич.

Людей, пришедших с запрещенной символикой, на акцию не пускают.

На Софийской площади в центре Киева проходит акция, организованная Радикальной партией Олега Ляшко по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

На площади собралось около 200 человек. Многие участники мероприятия пришли с фотографии украинских бойцов, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ.

В акции принимают участие народные депутаты из фракции Радикальной партии во главе с О.Ляшко.

"Мы хотим напомнить, что сегодня, к сожалению, многие ребята и девушки отдали свои жизни, защищая украинскую землю уже в третьем тысячелетии. Мы вновь вынуждены ценой жизни лучших наших людей платить, чтобы защитить свою землю. Потому вместо политизации, вместо политических спекуляций нужно чтить память ветеранов и Второй мировой (войны - ред.), и нынешних ветеранов. Мы пригласили всех: давайте возьмём портреты наших героев", - сказал О.Ляшко журналистам во время акции.

9 мая в Украине - День победы над нацизмом во Второй мировой

Многие участники мероприятия держат украинские государственные флаги.

После небольшого митинга у памятника Богдану Хмельницкому участники акции проведут шествие к Аллее Героев Небесной Сотни.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, наиболее массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне ожидаются в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.

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Киев, Вторая мировая война, День Победы, День победы над нацизмом, "Бессмертный полк".
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