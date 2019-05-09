В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"

По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возле станции метро "Арсенальная" в Киеве собираются участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто", которые в ближайшее время пройдут колонной к Парку славы.
Несколько сотен человек уже выстроились в колонну. Люди держат в руках люди портреты и плакаты с фотографиями, очевидно своих родственников, которые были участниками Второй мировой войны.
Небольшой оркестр исполняет фронтовые мелодии. В районе станции метро "Арсенальная" находится большое количество правоохранителей.
Также ограничено автомобильное движение и установлены временные ограждения в виде металлической сетки, при проходе через кордон полиции у людей выборочно проверяют сумки и рюкзаки. На месте присутствует руководство полиции г.Киева.
В марше от Арсенальной площади до мемориала Вечной славы принимают участие около тысячи человек. Они держат в руках портреты ветеранов Второй мировой войны и цветы и скандируют "Спасибо деду за победу" и поют фронтовые песни. Марш возглавляют нардепы Вадим Новинский, Евгений Мураев, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич.
Людей, пришедших с запрещенной символикой, на акцию не пускают.
На Софийской площади в центре Киева проходит акция, организованная Радикальной партией Олега Ляшко по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
На площади собралось около 200 человек. Многие участники мероприятия пришли с фотографии украинских бойцов, погибших на Донбассе из-за агрессии РФ.
В акции принимают участие народные депутаты из фракции Радикальной партии во главе с О.Ляшко.
"Мы хотим напомнить, что сегодня, к сожалению, многие ребята и девушки отдали свои жизни, защищая украинскую землю уже в третьем тысячелетии. Мы вновь вынуждены ценой жизни лучших наших людей платить, чтобы защитить свою землю. Потому вместо политизации, вместо политических спекуляций нужно чтить память ветеранов и Второй мировой (войны - ред.), и нынешних ветеранов. Мы пригласили всех: давайте возьмём портреты наших героев", - сказал О.Ляшко журналистам во время акции.
Многие участники мероприятия держат украинские государственные флаги.
После небольшого митинга у памятника Богдану Хмельницкому участники акции проведут шествие к Аллее Героев Небесной Сотни.
Как сообщается на сайте Национальной полиции, наиболее массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне ожидаются в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.