Геращенко рассказала о задаче современных украинцев

Новости Украины: Геращенко считает, что задачей современных украинцев является примирение и изучение своей истории.

Задача современного поколения украинских граждан - примирение, изучение собственной истории и труд ради сильного и европейского будущего Украины.

Об этом в Facebook отметила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Поколение наших дедов прожили очень тяжелую жизнь, на их долю выпали страшные испытания. Война, тоталитарные режимы, система, где жизнь и достоинство человека стоили - ноль. Мои деды - Василий Геращенко и Григорий Мельник, прошли войну в Красной Армии, никогда не слышала их воспоминаний, они умерли, когда я была первоклассницей. Родители потом рассказывали о деде армейские истории. Только сейчас понимаю, какими молодыми умирали наши деды, им было немногим за 60... Помним. Спасибо. Никогда снова", - отметила Геращенко.

По ее словам, современные украинцы должны работать ради европейского будущего Украины.

"Задача нашего поколения - примирение, изучение собственной истории, правда, выводы, уважение к памяти, тяжелый труд ради сильного и европейского будущего Украины. Деды бы это поняли и нас в том поддержали", - добавила Геращенко.

Как уже сообщалось, в Украине 9 мая отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

В этот день проходят торжества в столице и других городах Украины.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен согласно Закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов". Празднование Дня победы над нацизмом содержит в себе переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.