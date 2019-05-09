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Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Порошенко присвоил звания Героя Украины главе СБУ Грицаку, а также волонтеру Д.Гончаренко и полковнику Соколенко (посмертно)

Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

Соответствующий указ президента №208/2019 от 9 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Грицаку Василю Сергеевичу – главе Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Также президент присвоил звания Героя Украины посмертно полковнику Андрею Соколенко и волонтеру Дмитрию Гончаренко.

Согласно указу президента Украины №206/2019 А.Соколенко присвоено (посмертно) звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" "за исключительное личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

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Общественному деятелю, волонтеру, участнику Революции Достоинства Д.Гончаренко президент присвоил звание Герой Украины с вручением "Золотой Звезды" (посмертно) за "гражданское мужество и патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, суверенитета и территориальной целостности Украины, жертвенное служение Украинскому народу ", сказано в указе президента №207/2019.

28-летний волонтер Д. Гончаренко весной 2014 г. в составе экипажа волонтерской экспедиции с гуманитарной помощью попал в плен к боевикам "ЛНР". Его расстреляли июле 2014 г. в Северодонецке, а тело выбросили в реку. Позже волонтера похоронили как неизвестного на местном кладбище. Только в 2018 г. после повторной экспертизы ДНК родственникам удалось найти Д.Гончаренко. У волонтера остались родители, жена и двое несовершеннолетних детей.

Полковник МВД Андрей Соколенко погиб в мае 2015 г. в результате подрыва на фугасе автомобиля УАЗ, который двигался по грунтовой дороге в село Троицкое Попаснянского района. В автомобиле военные и волонтеры развозили гуманитарную помощь.

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Петр Порошенко, Дмитрий Гончаренко, Василий Грицак, Андрей Соколенко.
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