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Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
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Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ

Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
09:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Петр Порошенко отметил, что потомки победителей нацизма сейчас защищают от российской агрессии свободу и цивилизационный выбор народа Украины.

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Сегодня мы с гордостью отмечаем всех людей старшего поколения, которым выпало пройти через смертельный огонь Второй мировой войны. Величественный подвиг и жертвенность украинского народа, внес весомый победоносный вклад в разгром нацистов и их сателлитов, справедливо признано историей и международным сообществом", – сказано в официальном обращении главы государства.

Он отметил, что именно на территории Украины были разгромлены отборные воинские соединения нацистов и окончательно решилась дальнейшая судьба войны и общей победы антигитлеровской коалиции.

П.Порошенко подчеркнул, что "человеческое измерение цены этой победы - миллионы жизней наших земляков, не вернувшихся с фронтов, концлагерей, каторжных работ, расстрелянных и замученных, преждевременно умерших от ран, голода и репрессий в послевоенные годы. Вечная и светлая память погибшим".

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии. Восточные территории Украины превратились в форпост мирной объединенной Европы. Убежден: вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", – заявил глава государства.

Президент выразил глубокую благодарность за боевые подвиги и трудовые свершения ветеранам войны, пожелал им крепкого здоровья, семейного уюта и благополучия.

Порошенко: Украина сделала выводы из уроков войны

Также П.Порошенко отметил роль военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований в защите современных границ государства.

"Благодаря вашему патриотизму и самоотверженности, умноженным на всенародную поддержку, враг был остановлен, освобождена значительная часть родной земли. Украина по праву гордится своими героями. От имени украинского народа благодарю вас за надежную защиту страны. Желаю всем мира, благополучия и новых свершений. С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!", – поздравил глава государства.

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Война, Донбасс, Петр Порошенко, Аннексия Крыма, агрессия РФ, Деньня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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