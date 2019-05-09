Скачать
Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

Порошенко: Украина сделала выводы из уроков войны

Порошенко: Украина сделала выводы из уроков войны
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Уроки войны дают Украине основание для борьбы против российской агрессии.

Уроки второй мировой войны дают Украине основание для борьбы против российских аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Воспоминания заставляют нас еще и еще раз замыслиться над причинами войн и сделать надлежащие выводы. Миллионы и миллионы людей во всем мире объединяет одна цель – не допустить повторения трагедии. И только в Москве, Господь им судья, говорят: "Можем повторить!". Для Украины, которая противостоит российской агрессии, выводы сделаны из уроков второй мировой войны и являются они особенно важными – они дают нам моральную и правовую основу для справедливой борьбы против аннексии Крыма и оккупации части украинского Донбасса", - сказал П. Порошенко во время акции "Первая минута мира" в среду вечером в Киеве.

П.Порошенко считает циничными утверждения о «гражданской войне» в Украине.

"А утверждать, что у нас "гражданская война" так же цинично, как, например, говорить о том, будто бы в сороковые годы в России был внутренний конфликт, а Гитлер лишь помогал армии Власова или казакам Краснова. Это сравнение не сам придумал, заимствовал из социальных сетей", - отметил П.Порошенко.

Порошенко остается в политике, чтобы защитить евроатлантический курс Украины

Президент поблагодарил украинских военнослужащих за мужество при отражении российской агрессии и подчеркнул, что "новый глава государства для защиты страны будет располагать достаточным военным потенциалом для уверенной защиты страны от посягательств агрессивной соседки".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Война, Донбасс, Петр Порошенко, Аннексия Крыма, Первая минута мира.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
05 Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе РФ
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
Эскалация на Донбассе: один военный погиб, четверо ранены
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь