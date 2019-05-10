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Парламент Латвии принял заявление к годовщине депортации крымских татар

Парламент Латвии принял заявление к годовщине депортации крымских татар
07:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Сейм Латвии принял заявление к 75-летию депортации крымских татар.

Латвийский парламент принял заявление в связи с произошедшей 75 лет назад, 18 мая 1944 года, депортацией крымских татар и назвал нынешнюю российскую политику в отношении крымских татар в оккупированном Крыму продолжением той же политикинасилия.

Об этом сообщается на сайте Сейма Латвии.

«В четверг, 9 мая, Сейм принял заявление, посвященное 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа и поддерживающее политику непризнания незаконной аннексии Крыма», - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что совокупность исторических источников говорит о целенаправленном стремлении Советской власти к геноциду многих народов и этнических групп, проживавших в СРСР и на оккупированных им территориях. Одним из таких народов являются крымские татары, которые были обречены на изгнание с исторической родины, Крымского полуострова, и уничтожение культурного и социального наследия.

В своем заявлении Сейм также напоминает, что Россия пять лет назад незаконно аннексировала Крым, и осуждает продолжающуюся российскую политику угнетения и насилия в отношении крымских татар в оккупированном Крыму. «Те крымские татары, которые отказываются принимать российское гражданство и не признают незаконную аннексию Крыма, сталкиваются с дискриминацией. Им отказывают в доступе к образованию, медицинскому обслуживанию, возможности использования родного языка, воспитанию традиций и культуры. Невозможно представить, чтобы крымские татары во второй раз за 75 лет подвергались жестоким репрессиям, преследованиям и были вынуждены покинуть свою родину. Возникает беспокойство, что история может повториться», - сказал председатель Комитета Сейма по иностранным делам Рихард Колс.

В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое

При этом он подчеркнул, что для политики депортации и продолжительного террора, проводимой Советской властью в отношении крымских татар, наиболее точным определением является «геноцид».

В своем заявлении Сейм Латвии призвал все мировое сообщество и международные институты вспомнить эту скорбную дату - 75-летие депортации крымских татар, а также следить за сегодняшним развитием событий в Крыму.

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Украина, Крым, Латвия, Крымские татары, Сейм Латвии.
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