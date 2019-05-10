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Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день
Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день

Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день

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Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день
08:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Говорили, что в этот день нечистая сила пытается поближе подойти к местам людского обитания.

Если человек родился 10 мая, то говорили, что он достаточно быстро повзрослеет, рано заведет семью и детей.

Также верили в то, что хорошая погода 10 мая принесет выздоровление больному человеку. 10 мая и соловей петь начинает, а певчим птицам на Руси очень радовались, поскольку они были вестниками долгожданного тепла. В народе этот день называли днем Семена Равнопашца и говорили: "Рано паши, не ленись – и будет богатый урожай".

Действительно, 10 мая начинали вспахивать поля, проводили работы в огородах и садах. Говорили о том, что нельзя съедать ни одного зерна, приготовленного на посев, поскольку это помешает получить богатый урожай. Обязательно старались сеять хлеб в теплую землю. Температуру грунта определяли, приложив к пашне ладони. Если пашня теплая, то можно проводить посев. Если же пашня 10 мая холодная, то посевы могут сгнить, либо семена не взойдут, а потому, с посадкой предпочитали подождать.

Также примечали и лучшее время для пахоты. Например, благоприятным событием для этого был гром, кваканье лягушек, появление большого количества зелени в лесах. В южных губерниях молодежи запрещали петь возле полей, поскольку это считалось большим грехом.

Народные приметы

Гром прогремел, жаворонки запели, лес в листву оделся, а лягушки начали квакать в болотах – пора поле пахать, ведь в этом случае урожай будет богатым

Если облака быстро по небу бегут – значит, нужно ожидать достаточно продолжительного ненастья

Идет сильный дождь – примета к тому, что уродится рожь Листья березы полностью развернулись – пора сажать картофель

Знаменательные события в истории: 10 мая 2019 года

Кричит сова – в ближайшие дни похолодает

По утрам трава сухая – примета к тому, что вечером надо ждать дождя

Вечером в низинах появился туман – скоро плохая погода закончится, и наступит потепление

Утром 10 мая ясно, а в полдень на небе появились кучевые облака, исчезающие к вечеру – в ближайшее время возможны заморозки.

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