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Представлен новый облпрокурор Днепропетровщины

Представлен новый облпрокурор Днепропетровщины
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор Юрий Луценко представил нового облпрокурора Днепропетровщины Романа Токаря.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу утром представил коллективу Днепропетровской областной прокуратуры нового облпрокурора Романа Токаря, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Рабочий день в Днепре. Оперативное совещание прокуроров областей под председательством генпрокурора Луценко. Кроме того, коллективу прокуратуры области представлен новый прокурор области - Роман Токарь", - написала она в своем аккаунте в Твиттер в пятницу утром.

В своей странице в соцсети Фейсбук Л.Сарган отметила, что предыдущий прокурор - Виктор Матвийчук - избран членом Высшего совета правосудия.

"Согласно хорошему управленческому принципу, при смене хорошего руководителя не ищут варяг и парашютистов. Потому не буду скрывать, что перед тем, как назначать нового прокурора области, я посоветовался именно с предыдущим", - сказал Ю.Луценко, представляя коллективу нового областного прокурора в Днепре.

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Говоря о предыдущем опыте Р.Токаря, генпрокурор отметил, что он прошел путь от помощника прокурора одного из районов города Днепр до заместителя прокурора области, добавив, что в областной прокуратуре работает 19 лет и отвечал за досудебное следствие.

"Хотел бы пожелать очередных профессиональных достижений, опираясь на стабильный коллектив. Я не вижу необходимости каких-либо радикальных перестановок. Надеюсь, Роман Николаевич также?", - спросил Ю.Луценко, обращаясь к Р.Токарю.

"Да", - ответил ему новоназначенный прокурор области.

Между тем Ю.Луценко подчеркнул, что важно работать "в заданном направлении заданным темпом на благо жителей области".

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Юрий Луценко, Днепр, Генпрокурор, Лариса Сарган.
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