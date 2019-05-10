Экс-президент Польши сказал, что надо сделать Киеву для скорейшего вступления в ЕС

Новости Украины: По мнению Квасьневского, обретение Украиной членства в ЕС - это вопрос недалекого будущего.

Украина может в краткосрочной перспективе вступить в Евросоюз. Но перед тем ей придется выполнить "домашнюю работу".

Такого мнения придерживается бывший президент Польши Александер Квасьневский.

"Сейчас важно, что сделает Украина после президентских и парламентских выборов. Впрочем, думаю, курс к евроинтеграции останется неизменным", - цитирует его слова Rzeczpospolita.

При этом он отметил, что именно Киев должен сделать на этом пути.

"Нужно провести реформы системы юстиции, экономические реформы, изменить образ мышления людей. Если это все сделать, Украина будет сильным и успешным членом Евросоюза", - пояснил экс-президент Польши.

При этом он вспомнил, как подобные слова и сам слышал от европейских лидеров.

"Польша начала свой путь в ЕС в 1992 году. Закончили мы первого мая 2004 года. Все это время западные лидеры говорили: "Вы должны извлечь уроки". Я чувствовал себя тогда, как ученик в школе. Тогдашний премьер-министр Испании Филиппе Гонзелез сказал мне однажды: Если хорошо сделаете домашнее задание, ваше членство будет полным и будете иметь от него много пользы. Но если плохо с ним справитесь, будете иметь проблемы", - вспомнил Квасьневский.

При этом, он подчеркнул, что не считает членство Украины в ЕС "неизвестной перспективой".

"Мы все доживем до того дня, когда увидим Украину в роли успешного члена сообщества", - подчеркнул экс-президент Польши.