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Пятница, 10.05.2019
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Климпуш-Цинцадзе: Кремль ищет не диалога, а обеспечения собственного доминирования

Климпуш-Цинцадзе: Кремль ищет не диалога, а обеспечения собственного доминирования
17:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины: Климпуш-Цинцадзе заявила, что ответ на агрессию РФ в Черном море был недостаточным, нерешительность ЕС лишь поощряет РФ к новым провокациям

Ответ Европейского Союза на открытую агрессию РФ на украинские суда в международных водах вблизи Керченского пролива была недостаточной, введенные санкции коснулись лишь отдельных лиц, ответственных за атаку и захват в плен украинских моряков, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы призываем международных партнеров к дальнейшим санкций против российских портов, судов, входящих в крымские порты, а также компаний, эксплуатирующих незаконный мост через Керченский пролив", - заявила И.Климпуш-Цинцадзе на Международной конференции "Будущее Европы? Перспективы современного развития" в г.Сибиу (Румыния).

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, вице-премьер подчеркнула, что любая нерешительность и колебания со стороны ЕС лишь "поощряют" РФ к новым провокациям.

По ее словам, безопасность Черноморского региона должно быть среди приоритетов повестки дня ЕС, а усиление политического, дипломатического и экономического давления на РФ является единственным способом обеспечить стабильность и безопасность на Европейском континенте.

"В Европе идет война, ежедневно унося жизни украинских солдат и мирных жителей… Несмотря на это, в некоторых европейских столицах уже выступают за сближение с Россией. Кремль ищет не диалога, а лишь обеспечения собственного доминирования. Россия стремится распространить собственные принципы и "правила игры" на всю Европу", - подчеркнула И.Климпуш-Цинцадзе в своем выступлении, добавив, что "если Евросоюз пойдет на компромисс относительно ценностей и международного права в отношениях с Россией, то проект ЕС не имеет будущего".

При этом она подчеркнула, что "будущее Европы не может основываться на нерешительности и неоднозначности, особенно в отношении восточных соседей, которые демонстрируют приверженность демократическим ценностям". "Восточные соседи ЕС, которые четко заявили о своих европейских стремлениях, заслуживают того же уровня внимания и привлечения со стороны ЕС, что и страны Западных Балкан", - заявила вице-премьер.

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Она также отметила, что в НАТО приняли решение об усилении присутствия Альянса в Черном море, согласовав пакет мер, которые позволят улучшить осведомленность Альянса о ситуации на местах и усилить поддержку Украины и Грузии, будут касаться учений морских сил и береговой охраны, визитов кораблей в порты и обмена информацией.

"Моей главной целью на ближайшие несколько месяцев является сохранение последовательного, активного и существенного диалога с нашими партнерами в ЕС и НАТО. Сейчас правительство тесно работает с парламентом, чтобы сохранить и продолжить ключевые реформы " - сказала И.Климпуш-Цинцадзе во время интервью на полях конференции.

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Все по теме:

Румыния, ЕС, Россия, Санкции, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Сибиу.
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