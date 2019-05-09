Климпуш-Цинцадзе рассказала, чего ожидают в США от Украины при новом президенте

Новости Украины: В Вашингтоне ожидают, что Украина при Зеленском сохранит курс на углубление реформ.

В Вашингтоне ожидают, что Украина при новом президенте Владимира Зеленского сохранит курс на углубление реформ.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила во время рабочей поездки в Вашингтон, отвечая на вопрос журналистов, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По ее словам, реформы в Украине необходимо углублять, и новоизбранный президент должен быть максимально вовлечен в эту работу.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что по результатам ее встреч в Вашингтоне этого ожидают и американские партнеры Украины.

"Существует полное понимание того, что выбор украинского народа относительно необратимости европейской и евроатлантической интеграции абсолютно поддерживается здесь, в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это будет отображаться в общем продвижении повестки дня реформ, как со стороны различных политических сил в Украине, так и со стороны наших партнеров", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, в Вашингтоне ожидают, что Украина сохранит свою предсказуемость и последовательность курса.

"Также для наших партнеров важно, чтобы не было неожиданностей и радикальных изменений курса страны с выбранного направления, в том числе во взаимодействии с международными финансовыми организациями", - сказала Климпуш-Цинцадзе.